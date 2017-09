Maçın Ardından

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a evinde 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, takım olarak kötü performans sergilediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, bekledikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İyi konsantre olduk ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle yaptığımız 3 zorunlu değişik, planları bozdu. Takım bugün kötü günündeydi. Transferlerimiz var, toparlanacağız. Bir an önce iyi bir takım olarak liglere döneceğiz." diye konuştu.



Aybaba, eleştiri yapmak için henüz erken olduğunu, maç yaptıkça hem takımın durumunu hem de transferleri daha iyi göreceklerini ifade ederken, kadrosuna güvendiğini ve daha iyisini yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.



Sumudica: "Çok iyi oynadık"



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Demir Grup Sivasspor karşısında maçı baştan sona kontrol ettiklerini belirterek, "Çok iyi oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Çok iyi pas yaptık, topu çok iyi ayakta tuttuk." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisinin de zor bir süreç geçirdiğini aktaran Sumudica, "Benim için de kolay değil. Takıma 17 oyuncu katıldı. Her maç daha iyiye gidiyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakemi de tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç yönettiğine inanıyorum. Geldiğimiz gün bunu bilmiyordum ama bana iki takım arasında büyük rekabet olduğunu anlattılar. Umarım taraftarlarımız mutlu bir hafta sonu geçirecek." şeklinde görüş belirtti.



Rumen teknik adam, bir basın mensubunun, maç sonrası yaşadığı sevincin abartılı olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, şu cevabı verdi:



"Eğer böyle düşünüyorsanız özür diliyorum. Siz burada çalışıyorsunuz, ben de size saygı duyuyorum. Benim yerimde bir hafta çalışmak ister miydiniz? Saçlarınız böyle beyazlar. Yedek kulübesinde sadece oturmamı mı istiyorsunuz? Ben her maç böyleyim, benim karakterim bu. Ben Türkiye'de değişmedim. İnternette videolarım var, Romanya'dayken de böyleydim. Ben karşı tarafın taraftarına hiçbir saygısızlık yaptığıma inanmıyorum. Sadece taraftarlarımla galibiyeti kutladım."



Sumudica, oyundan alınmasının ardından Umut Bulut ile yaşadığı diyaloğun hatırlatılması üzerine "Maçta herkes stresli. Bugüne kadar gol atmamıştı. Umut her maça 11'de başladı. Eğer benim Umut ile sıkıntım olsaydı, oynatmazdım. Ona karşı saygım var, büyük bir oyuncu, kariyeri sağlam. Bazen hocalar gözlerini kapatmak zorunda. Ben Umut'a çok saygı duyuyorum ama oyuncuların da hocalarına saygı duyması gerektiğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.