"Maçın Adamı" tiyatro izleyicisiyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Maçın Adamı" oyununun prömiyeri, Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirildi.

Clint Dyer ve Roy Williams'ın yazdığı, Cem Zeynel Kılıç ve Kerim Urun'un oyunculuk yaptığı tek perdelik oyun, ilk kez Türk seyircisiyle buluştu.

Yönetmen Kayhan Berkin, oyun öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun çevirmeni Hira Tekindor ile birlikte oyunu sahnelemek istediklerini, metnin kaba bir çevirisini Michael karakterini oynayan Cem Zeynel Kılıç'a okuttuklarını ve daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile paylaştıklarını söyledi.

"Baba-oğul ilişkisine odaklanmaya gayret ettik"

Sürecin 2020'de başladığını dile getiren Berkin, "Bugün en sonunda 2022 yılında seyirciyle buluşuyor. Aslında 'İngiltere'nin Ölümü' ismi 'Maçın Adamı' olarak değiştirildi. Çünkü biz oyundaki İngiltere'yle ilgili kısımları atıp, baba-oğul ilişkisine odaklanmaya gayret ettik. Basit, sıradan yaşamı olan bir adamın babasının ölümünden sonra erkeklik, vatan sevgisi, hayat, bunlarla ilgili sorgulamalarına tanık olduğumuz seyirciyle yakın ilişkiyle oynanan bir oyun diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Berkin, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan oyunun sahnelenmesi için uzun süredir çalıştıkları, kasım ayında provalara başladıklarını ve bugün de oyunun ilk kez izleyiciyle buluştuğunu kaydetti.

Oyuncu Cem Zeynel Kılıç, "Death of England (İngiltere'nin Ölümü)" adıyla 2020'de dünya prömiyerini yapan oyunda göçmenlik ve ırkçılık gibi konuların işlendiğini belirterek, oyunun konusuna ilişkin bilgiler verdi.

Kılıç, babasıyla futbol maçı izlerken babasının ölümüyle yüzleşmek zorunda kalan Michael'ın hikayesini anlatan oyunda, aile ilişkileri, baba-oğul iletişimsizliği, göçmenlik sorunu, ırkçılık ve ötekileştirme gibi pek çok güncel konunun ele alındığını ifade etti.

Oynadığı karakter olan Michael'ın anne sevgisinden mahrum, babasıyla iletişim kuramayan, 40 yaşına gelmiş bir adam olduğunu ifade eden Kılıç, "Babası da aslında alt sınıftan biri, bir çiçekçi tezgahı olan, dükkanı bile olmayan futbol holiganı bir İngiliz. Michael da öz güveni olmayan bir adam. Başarısız bir evliliği var, kendini beceriksiz gören, başarısız bulan, henüz kendini tanıyamamış, kişiliğini oturtamamış bir karakter aslında." şeklinde konuştu.

"Oyun çok samimi ve çok içten"

Oyuncu Kerim Urun ise oyunun yönetmen yardımcılığını da üstlendiği için 1,5 aydır devam eden bütün provalarda bulunduğunu dile getirdi.

"Adam" karakterinin seyirciye oyunun geçtiği yere dair bilgi veren ve annesini kaybeden birinin konuşmasının son kısmından oluşan bir "ön oyun" olduğunu belirten Urun, şunları ekledi:

"Oyun çok samimi ve çok içten. Hakikaten içinde bulunmaktan çok mutlu olduğum, gurur duyduğum bir iş oldu. Seyircinin kafasında sorular uyandırdığı için de bu oyunu çok seviyorum. Özellikle seyircinin düşünmesini sağladığı için ayrıca sevdiğim bir oyun."

Basit bir hayat süren ve basit bir adam olan Michael'ın babasının ani ölümünden sonra kendini cevaplarını bilmediği sorularla karşı karşıya bulmasını, erkeklik, vatan sevgisi, göçmenlik, aile gibi kavramları baba-oğul ilişkisi üzerinden inceleyen "Maçın Adamı" adlı oyun, seyirciyi bu soruların cevaplarını aramaya davet ediyor.