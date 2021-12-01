Son dakika haberi: "Maçı kazandı, rakip hocaların saldırısına uğradı" iddiası

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, 2'nci Amatör Ligi U16 Ligi'nde oynayan futbolcunun, maçtan sonra eve gittiği sırada rakip hocaların saldırısına uğradığı öne sürüldü. Yerde sürüklenerek darp edilen oyuncu, darp raporu alarak şikayetçi olurken, o anlar cep telefonu kamerasın yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TFF 2'nci Amatör Ligi'nde olan Küçükçekmece Halkalı Taştepe Spor Kulübü ile Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor, Pazar günü U16 Ligi kapsamında karşı karşıya geldi. Maçı Halkalı Taştepe Spor 2-0 kazandı. İddiaya göre, maçın ardından arkadaşlarıyla stattan ayrılarak eve giden futbolcu Y.D., (16), Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor Kulübünden H.A., ile M.K.'nin sözlü saldırısına uğradı. Bunun üzerine Y.D. ve arkadaşları da maçın skorunun yazıldığı bir kağıt gösterdi. Ardından kulübün hocalarından H.A. ile M.K, futbolcu Y. D. ve arkadaşlarına tekme ve yumrukla saldırdı. Yerde sürüklenen Y.D., sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken Y.D., babasına haber verdi. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra darp raporu alan genç futbolcu, Sefaköy Polis Karakolu Çocuk Şube Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADAN ÜZERİME SALDIRDILAR"

O anları anlatan futbolcu Y. D., "Başakşehir İkitelli Köyiçi Spor'un iki tane hocası birden bana saldırdı. Biz şampiyonluğa oynayan iki takımın maçı vardı. Bunları 2-0 mağlup ettik. Daha sonra rakip takımın otobüsü yanımızdan küfürler ederek geçti. Biz de maç skorunu gösterdik. Onu gösterir göstermez, başka bir araç yanımızdan geçerken benim yakamdan tuttu ve beni arabaya doğru çekti. Daha sonra ne olduğuna şaşırdım. Konuştuk, sürekli üstüme geldi" dedi.

"TEKMEYLE VURUP YERDE SÜRÜKLEDİ"

Yerde sürüklendiğini anlatan Y.D., "Rakip takımın iki hocası üstüme geldiler, yaşlarının büyük olduğunu, arabalarına binip gitmelerini defalarca söyledim. Bana saygısızlık yapıyorsun dedi, lütfen gidin dedim. Sonra ikisi birden üstüme geldi. Bunu söyleyince aralarından bir tanesi direk üstüme saldırdı, yumruk attı, yerde sürüklemeye başladı. Ben kendimi kurtarmaya çalışırken diğeri de geldi. Bu sefer ikisi birden üzerime gelmeye başladı. Ellerinden kurtulmaya çalıştım. Yüzüme tekmeler atmaya başladı. Diğeri geldi, tekmeyle saldırmaya çalıştı. Olayı görenler gelince, direkt arabalarına binip kaçmaya çalıştı. Sonra darp raporu aldım, oradan da şikayetçi oldum" diye konuştu.

"HOCA ÖZÜR DİLEDİ KABUL ETMİYORUZ, ONUNLA YARGIDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Hocaların özür dilediğini ancak özürlerini kabul etmediğini anlatan baba Mustafa D., "Biz gereken her şeyi yaptık. Bundan sonra peşini bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar davamızın peşindeyiz. Hoca gelip özür diliyor ama özürlerini kabul etmiyoruz. Davamızın peşini bırakmayacağız, onlarla yargıda görüşeceğiz" dedi.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)