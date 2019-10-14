Maçı izlemeye gelen kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı

14.10.2019 15:55

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oynanan voleybol maçında, oyunculardan Esat Avcı, karşılaşmayı izlemeye gelen kız arkadaşı Ayşenur Fındık'a sahada sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin ilk hafta maçında Alanya Belediyespor ile Tofaşspor karşı karşıya geldi. Alanya'daki Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Alanya Belediyesporlu Esat Avcı, 3 yıl önce tanıştığı Ayşenur Fındık'a sürpriz hazırladı. Takım arkadaşları ve rakip takım oyuncularının da eşlik ettiği sürpriz, maç öncesi gerçekleşti.

DİZ ÇÖKÜP EVLİLİK TEKLİF ETTİAyşenur Fındık maç izlemek için tribünde beklediği sırada Esat Avcı'nın arkadaşları, üzerinde 'Takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdığım gün. Benimle evlenir misin Gamzelim?' yazısı ile Ayşenur Fındık ve Esat Avcı'nın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı. Sürpriz karşısında şaşıran Ayşenur Fındık sahaya indi. Esat Avcı da diz çöküp Ayşenur Fındık'a evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' yanıtını alan Esat Avcı büyük mutluluk yaşarken, Ayşenur Fındık'ın parmağına yüzüğü taktı. Sahadaki oyuncular ve tribündeki seyirciler ise çifti alkışlarla kutladı. Saha hoparlörlerinden de şarkı çaldı.'BÖYLE BİR ORTAMDA YAPACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Ayşenur Fındık, aldığı tekliften dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Ankara'da tanıştıklarını söyledi. Aynı okulda okuduklarını ancak tanışana kadar bunu fark etmediklerini anlatan Ayşenur Fındık, "Bugün de tanışmamızın yıl dönümüydü. Esat'ın ilk maçı diye onu yalnız bırakmak istemediğim için Alanya'ya gelmiştim. Evlilik teklifi bekliyordum ama böyle bir ortamda yapacağını düşünmemiştim. Çok heyecanlandım" dedi.

Kaynak: DHA