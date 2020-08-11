MACFit ve Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı sporun gücüne güç katacak Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı için yeni bir iş birliğine imza attı.

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı için yeni bir iş birliğine imza attı. MACFit, gelecek sezon siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularının antrenmanlarına ev sahipliği yapacak. Spor dünyasının kendi dalında öne çıkan iki markası, birlikte sporun gücüne güç katacak.

Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri MACFit markası ile Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü, en başarılı branşlarından olan Erkek Hentbol Takımı için yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda MACFit, siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve oyuncularının, Türkiye'nin 12 ilindeki kulüpleriyle antrenmanlarına ev sahipliği yaparak, deplasmanda olduğu süre boyunca da eksiksiz çalışmalarını sürdürmelerine destek olacak. Hentbol Süper Ligi'nde toplam 15 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, bu sezon MACFit desteğiyle yeni başarılar için parkeye çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA