Maceraseverlerin yeni gözdesi "Paddle"

18.08.2019 17:25

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

So¨rfu¨n aksine go¨l, nehir ve akarsularda dalga veya ru¨zgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.

Spora ilgi son iki senede arttı

İsviçre'de yıllarca yaşadıktan sonra memleketi Düzce'ye gelen ve sporun tanıtımı için Melen Çayı, Efteni Gölü ve birçok gölette kürek sörfü yapan Düzce Kürek Sörfü Temsilcisi Abdullah Şahin, son iki yılda bu spora ilginin beklenenden fazla arttığını söyledi.

Kürek sörfünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da hızla yayıldığına işaret eden Şahin, "Bu sporda zorluk derecesi çok düşük. Malzemenin taşınması ve kurulumu çok kolay. Kol ve karın kaslarını inanılmaz geliştiriyor. Özellikle kadınlar tarafından çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Şahin, Düzce'nin bu spor için ideal bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Durgun suları, göller, çayları ile bu yöre spora çok uygun. Turizm çeşitliliği anlamında sadece belirli mekanların tanıtımıyla doğa turizmi geliştirilmez. Buna benzer sporları turizmin içine katarak gelişim sağlanır. Düzce, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında, yanıbaşımızda 27 milyon insan yaşıyor. Bu iki metropolde doğa ve macera sporlarıyla ilgili büyük talep var. Bu kaynakları iyi değerlendirebilirsek hem istihdam sağlar hem de maceraseverlere iyi imkanlar sunarız."

Kaynak: AA