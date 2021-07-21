Maceraseverler bayram tatilinin tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı
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Maceraseverler bayram tatilinin tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı

Maceraseverler bayram tatilinin tadını Melen Çayı'nda rafting yaparak çıkardı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan ve her yıl çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlayan Melen Çayı'nda rafting turları bayram tatili dolayısıyla arttı.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü bölgeye akın eden maceraseverler, 16 kilometrelik, debisi yüksek parkurda doğayla iç içe rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, bayram tatilinde tesislere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Bölgede tatlı bir telaş yaşandığını dile getiren Tepe, "Bölgeye yerli, yabancı çok sayıda turist geldi. Ciddi yoğunluk ve kalabalık yaşıyoruz. Yarın bu sayının artacağını düşünüyoruz. Melen Çayı doldu taştı. Günde önceden bir tur yaparken, şu anda 4 tur yaptığımız oluyor." dedi.

Raftinge yoğun ilgi olduğuna işaret eden Tepe, "Coğrafi anlamda çok önemli bir noktadayız. Bugün Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Yozgat, İstanbul ve Ankara gibi birçok kentten misafirimiz var. Parkurumuz, Türkiye'nin en uzun ve heyecanlı parkuru. 16 kilometre boyunca maceraseverlerin tüm beklentilerini karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tepe, raftingin doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Bölgede sadece rafting değil, çadır kampı da yapılıyor. Bölgeye gelenler, doğayla iç içe gün geçiriyor. Özellikle Arap turistler çok yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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