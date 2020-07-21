Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon, adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor.

Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon
21.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:20

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon, adrenalin tutkunlarının büyük ilgisini görüyor. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyonda, zipline, tekne turu ile adrenalin dolu anlar yaşanıyor.

Erzincan kent merkezine 170 kilometre uzaklıktaki doğası ve adrenalin sporları ile tanınan Kemaliye ilçesi yaz ayları ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Macera severler Karanlık Kanyon'da düzenlenen tekne turlarına katılıyor. Yaklaşık 1 saat süren turda, her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunuyor. Özel yapım tekneye binen turistler gezi süresince Kemaliye türküleri eşliğinde doğanın keyfini çıkarıyor.

Kanyon gezisi sonrasında Şırzı Köprüsü yakınlarında nehir üzerine kurulan zipline hattı ise adrenalin tutkunlarının tercihi oluyor. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda, iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Elazığ ve Malatya gibi illerden aileleri ile ilçeyi gezmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Tekneyle dünyanın ikinci büyük kanyonunu geziyoruz. Herkesin buraları görmesini tavsiye ederiz" dedi.İlçede turizm işletmeciliği yapan Güven Güldal ise son yıllarda ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu belirterek, "Yerli ve yabancı turistler kanyon başta olmak üzere Taşyolu ve tarihi mekanlarımızı geziyorlar. Biz de rehberlik yapıyoruz. Pandemi nedeniyle düşüş olmasına rağmen bugünlerde canlılık başladı. Tedbirler doğrultusunda misafirlerimize güzel bir gün yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DÜNYAEVİNE GİRECEK ÇİFTLER KEMALİYE'Yİ MESKEN TUTTU

Kültürel yapısı ve kendine has mimari yapısıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan Kemaliye ilçesi düğün öncesinde gelin ve damatların da fotoğraf mekanı haline geldi. Eski ahşap evlerin ve kapıların önlerinde saatlerce fotoğrafçılara poz veren çiftler, ilçeyi ziyaret etmekten memnun olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu 3. Sayfa
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Magazin
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü 3. Sayfa
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti Politika
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 3. Sayfa
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Maceraperestlerin vazgeçilmez adresi: Kemaliye Karanlık Kanyon - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 09:58:01. #1.15#
title