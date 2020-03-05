Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Kitaplara ve okumaya ilgili bir balık olan Biba, diğer çocuklar gibi okula gider ve her gün yeni şeyler öğrenmekten mutlu olur. İstanbul Boğazı'nın altında bambaşka bir dünyada yaşayan Biba, burada sevimli dostları ile her gün yeni bir şeyler keşfeder. Biba, birbirinden farklı karakterlere sahip olan dostları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Denizkızı Alesta ile birlikte gizemli dünyada eğlenceli bir maceraya atılır.

Yönetmen: Mithat Gökçe

Senaryo: Arzu Demirel Birinci

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri

Yapımcı Firma: Minika

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 77 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 24.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com