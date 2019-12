Macera tutkunu çift "iki teker" üstünde Türkiye'yi karış karış gezdi

01.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:20

Balıkesir'de yaşayan Özgür ve Dilek Candar çifti, "Önce Türkiye'yi keşfet" sloganıyla çıktıkları yollarda, 16 bin 500 kilometre mesafe katederek ülkeyi karış karış gezdi.

8 etaptan oluşan Türkiye turuna, 30 Ağustos'ta başlayan ve 10 Kasım'da tamamlayan Candar çifti, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Kemaliye taş yolu ve Soğanlı Geçidi'ni motosikletle geçmeyi başardı.

Candar çifti, gittikleri ve gezdikleri her bölgeden çektikleri fotoğraflarla açmayı düşündükleri serginin gelirlerini de serebral palsi hastası çocuklara bağışlayacak.

10RIDERS Balıkesir Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye gezisinde toplam 16 bin 500 kilometre katettiklerini söyledi.

Candar, doğa tutkunları ve motosiklet kullanıcıları için gezdikleri yerlerin fotoğraf ve videolarını çektiklerini belirterek, "Türkiye'yi tanıtalım diye çekimler yaptık. Bunu sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Hatta şimdi görüntülerden oluşan bir belgesel hazırlığımız var. Onu da inşallah en kısa zamanda yayınlayacağız. Motosiklet tutkunlarına çok güzel gezi rotaları hazırladık. Her etabın bir dergisi hazırlanmaya başlandı. Bu da Türkiye'nin en çok okunan dergilerinin yanında ek dergi olarak yayınlandı ve yayınlanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin her şehrini görmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Candar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Motosiklet tutkunlarının önce Türkiye'deki gezilecek yerleri, daha sonra yurt dışındaki yerleri gezmelerini istiyoruz. Açıkçası buna dikkat çekmek istedik. Projenin devamında Türkiye'nin her yerinde çektiğimiz fotoğraflardan oluşan bir sergimiz olacak. Onu da bir sosyal projeye bağlamak istedik. Serebral palsi hastalarına bir katkımız olsun istiyoruz. Bunu da en kısa zamanda duyuracağız. Hakkari'den Şırnak'a kadar rahatça gezdik. Anadolu insanı çok sıcak. Gittiğimiz her yerde sorulan ilk soru 'aç mısınız' oluyor. Çok güzel anılarla döndük, gerçekten şahane bir ülkede yaşıyoruz. Her ilçemiz farklı güzellikler içeriyor. Her şehrimiz farklı güzellikler taşıyor."

"Türkiye'nin her yerini görmek bizim için inanılmaz keyifliydi"

Dilek Candar ise eşinin motosiklet tutkusuyla kendisinin fotoğraf tutkusunu birleştirerek bu yolculuğa çıktıklarını dile getirdi.

Candar, gezinin kendilerinde önemli anılar oluşturduğunu vurgulayarak, "Eşimle birlikte seyahatler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerini görmek bizim için inanılmaz keyifliydi. Özellikle iki turda, Türkiye'yi çepeçevre saran turumuzda bizim için gerçekten hatıralarımızda yer edecek anılar bıraktı." ifadelerini kullandı.

Eşi motosiklet tutkunu olan kadınların korktuğunu ve çok haz almadıklarını belirten Candar, kendilerinin bunun aşılabileceğini ve uzun seyahatler yapılabileceğini göstermek istediklerini belirtti.

Candar, eşinin motosiklet tutkusuna vurgu yaparak, "Eşim motosikleti inanılmaz seven bir adam. Ben de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bu iki zevki aslında biz bir araya getirdik. Çok güzel kareler elde ettik. Bu kareleri nasipse serebral palsi çocuklar için onlara dikkat çekmek için bir sergi ile taçlandırmak istiyoruz. Buradan elde edilecek geliri de onlara bağışlamak istiyoruz. Niyetler iyi olunca da devamı da çok güzel gelecek diye tahmin ediyorum." dedi.

Kaynak: AA