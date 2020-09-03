Macera tutkunları "zipline hattı"na kurdukları hamakta geceyi geçirdi
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Macera tutkunları "zipline hattı"na kurdukları hamakta geceyi geçirdi

Erzurum'da bir grup macera tutkunu, Palandöken Kayak Merkezi'nde hizmete sunulan "zipline hattı"na kurdukları hamakta uyuyarak geceyi geçirdi.

03.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:37

Erzurum'da bir grup macera tutkunu, Palandöken Kayak Merkezi'nde hizmete sunulan "zipline hattı"na kurdukları hamakta uyuyarak geceyi geçirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder Kayak Merkezi A.Ş tarafından kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi'nde kurulan zipline eğlencesine adrenalin tutkunları ilgi gösteriyor.

Macera severler, zipline hattı üzerine kurdukları hamakta geceyi geçirerek, güneşin doğuşu ile batışında oluşan eşsiz manzarayı izleme şansı buldu.

Ejder Kayak Merkezleri A.Ş'nin pist sorumlusu İsmail Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'de güneşin doğuşunu ve batışını seyretmenin ayrı bir güzellik olduğunu aktardı.

Alışılagelmiş heyecanların dışına çıkmak isteyenleri Palandöken'e davet eden Çolak, şöyle konuştu:

"Erzurum'u bir de bu açıdan izlemek lazım. Hamakta uyumak çok keyifli bir duyguydu. Önceden 40-50 metrede uyumuştuk ama burada 70 metreyi ilk kez gördük. Güneşin doğuşu ve batışı burada farklı. Daha önce birçok yerde güneşin doğuşunu batışını izledim. Arkanızda Ejder, önünüzde ise Erzurum manzarası. Burada aldığımız hazzı hiç bir yerde almadık. Herkese tavsiye ediyorum."

Macera tutkunları 'zipline hattı'na kurdukları hamakta geceyi geçirdi

Kaynak: AA

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