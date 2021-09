14 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Macera tutkunları Bursa'da buluşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, şehrin turizm potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak ve yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlediği "Off Road Festivali ve kamp etkinliği", 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında gerçekleştirilecek.

Bursa'nın gelişen yönünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, off road ve kamp tutkunlarını Bursa'da buluşturacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Diriliş Off Road Spor Kulübü işbirliğiyle hazırlanan "Off Road Festivali ve kamp etkinliği", 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Demirtaş barajı yanında yapılacak. Türkiye genelinden yaklaşık 40 kulübün ve 150 aracın katılacağı etkinlikte, çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda 4x4 araçlarla macera tutkunları engelleri aşmak için mücadele verecek. Nefes keseci ve adrenalin dolu anların yaşanacağı festivale, tüm halkımız davetlidir.

PROGRAM AKIŞI: 1. GÜN (18 Eylül Cumartesi 2021)

08: 00 Etkinlik başlangıcı

09: 00 Misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması

09: 30 Diroff görevlilerinin toplanması, kadın pilotlara çağrı

10: 00 Show pilot ve copilotlarına brifing, kadın pilotların seremonisi

10: 30 Müzik ve eğlence zamanı, çocuk etkinliklerin başlangıcı

11: 00 Çocuklara tişört boyama etkinliği

11: 30 Enduro show - Antrenman turları

12: 00 Extreme ve Hard Extreme Showların pilot ve copilot ibraname alınması

12: 30 Extreme Show ve Hard Extreme Show Start

18: 00 Extreme Show Bitimi

23: 00 İstirahat

2. GÜN (19 Eylül Pazar 2021)

08: 00 Etkinlik başlangıcı

09: 00 Misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması

09: 30 Diroff görevlilerinin toplanması - Brifing

10: 00 Müzik ve eğlence zamanı, çocuk etkinliklerinin başlangıcı

11: 00 Çocukların tişörtlerinin sergisi - İbraname alınması

11: 30 4x4 Araç Show start

17: 30 4x4 Show bitiş

18: 00 Ödül ve plaket töreni - selamlama

19: 00 Misafirlerin uğurlanması ve kapanış

