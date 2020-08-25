Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor

- Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, dünyanın tek kayak pisti üzerinden geçen "zipline", hattına sahip oldu.

25.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:14

- Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor

ERZURUM - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, dünyanın tek kayak pisti üzerinden geçen "zipline", hattına sahip oldu. Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor.

Bunun yanı sıra yaz etkinlikleriyle de turizme can veren Palandöken, dev salıncak, insan sapanı ve çim kayağıyla da adrenalin tutkunlarının yeni merkezi haline geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin girişimiyle kış turizminin gözde mekanlarından olan Palandöken, Kayak Merkezi'nde yapılan yeniliklerle 12 ay aralıksız hizmet verecek.

1890 rakımla Türkiye'nin en yüksek şehirlerinden olan Erzurum, 3200 rakımlı zirvesiyle, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yaz aktiviteleriyle de turizme can veriyor.

Palandöken'de bu yıl hizmete giren "Zipline" kayak pisti üzerinden geçen dünyadaki tek "Zipline" özelliğiyle de merkeze gelen eğlence severlerin ilgisini çekiyor. Ayrıca Zipline binmek isteyen vatandaşlar emniyet kemerlerine bağlandıktan sonra "zipline" makarası ve teknik ekipmanla farklı noktalardan hatta bağlanarak 70 metre yükseklikte, Palandöken manzarasının keyfini yaşıyor.

Öte yandan tatil için Palandökeni tercih eden yerli ve yabancı turistler, "zipline"nin yanı sıra dev salıncak, insan sapanı ve çim kayağı yaparak eğlence dolu anlar yaşayabiliyor.

"Palandökeni daha güzel hale getirmek için birçok çalışma yapıyoruz"

Yazın ve kışın birçok aktivite düzenlediklerini belirten Arama Kurtarma ve Pist Sorumlusu İsmail Çolak, "Yaz etkinlikleri olarak, dev salıncak, insan sapanı, zipline Go-kart ve çim kayağı aktivitelerimiz var. Kış etkinlikleri olarak ise, "Snowboard, kayak ve buz tırmanışları gibi etkinliklerimiz oluyor. Palandökeni daha güzel hale getirmek için birçok çalışma yapıyoruz" dedi.

"Kış aylarında günlük 20 bin ile 30 bin civarında aktif kullanıcımız oluyor"

Yeni yaz sistemlerine beklendiğinden çok talep geldiğini de kaydeden Çolak, "Yerli halkın ve dışarıdan gelen vatandaşların tepkisi çok iyi oluyor. Yaz etkinleri için kurduğumuz sistemler bizim beklediğimizin çok üzerinde talep görüyor. Kayak merkezinin tam ortasından geçen dünyadaki tek zipline hattı burada. Kışında pistlerimiz sürekli aktif. Ayrıca kış aylarında günlük 20 bin ile 30 bin civarında aktif kullanıcımız oluyor" açıklamalarında bulundu.

Palandöken'de "Zipline" dev salıncak ve insan sapanı kış aylarında da eğlence severlere açık olacak.

Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş 3. Sayfa
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Siyah beyaz kardeşlikten Ayasofya'ya Beşiktaş-PAOK karşılaşması Spor
Siyah beyaz kardeşlikten Ayasofya'ya Beşiktaş-PAOK karşılaşması
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Alkol testini reddeden şahıs 'Direksiyonda eşim vardı' diyerek kendini savundu
Alkol testini reddeden şahıs "Direksiyonda eşim vardı" diyerek kendini savundu
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Ronaldinho, serbest kaldı
Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Ronaldinho, serbest kaldı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Sertab Erener Murat Dalkılıç
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:14:06. #1.14#
title