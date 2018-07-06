Macera Parkı Adrenalin Tutkunlarının Gözdesi Olacak

SERHAT ZAFER - Sivas'ta yapımı süren ve içinde seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve slacklining gibi heyecanı yüksek aktivitelerin yer alacağı macera parkı projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Sivas Belediyesi tarafından, mesire alanı olarak da kullanılan Kardeşler Ormanı'nda oluşturulan macera parkının kısa süre içinde hizmete sunulması bekleniyor.

Macera parkındaki atlama kulesi, uzunluğu itibarıyla Türkiye'deki önemli aktivite merkezlerinden biri olacak. Toplam 335 metrelik mesafeye kurulan sistemde, 35-40 metre yükseklikten atlayışlar gerçekleştirilecek. Projede, doğayla iç içe çeşitli sporların yapılacağı tırmanma parkurları ile vatandaşların vakit geçirebilecekleri kafe ve restoranlar da yer alacak.

"Adrenalin ve heyecanı sevenlere hitap edecek"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu, aynı zamanda 60 bine yakın öğrencisi bulunan bir üniversite şehri olduğunu söyledi.

Bu nedenle daha çok gençlere yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Aydın, "Gençlerde adrenalin tutkusu oluyor, bunların o enerjilerini boşaltacakları, eğlenecekleri, dinlenecekleri alanlara ihtiyaç olduğu düşüncesinden yola çıkarak Kardeşler Ormanı'nda macera parkı projemizi başlattık." dedi.

Projenin macera parkı boyutuyla tamamlandığını dile getiren Sami Aydın, 50 hektarlık bir alanda Paşabahçe Mesire Alanı ve diğer mesire alanlarına alternatif olacak bir mesire alanının da proje kapsamında yer aldığını ifade etti.

Macera parkı ve mesire alanı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Macera parkı kısmı tamamlandı ve çok da güzel oldu. Adrenalin ve heyecanı seven, korkusu az olan sadece gençler değil, toplumun her yaş grubuna hitap edecek güzel bir tesiste şehre farkındalık katan bir proje hayata geçmiş oldu. Bu projede Ortadoğu Kalkınma Ajansından destek aldık. Toplamda çok büyük bir proje ama sadece macera parkı kısmının yaklaşık 3 milyon lira civarında bir maliyeti oldu. Projenin içerisinde iki dağ arasında halatlar üzerinde kaydıraklar, tırmanma duvarları ve merdivenleri var. Heyecan uyandıran, velilerin heyecanla izlediği birçok aktiviteler var. Tabii burada insan sağlığı ve güvenliği de üst düzeyde planlandı. Dolayısıyla bir risk yok, herhangi bir kazaya fırsat vermemek için gerekli bütün tedbirler alındı. Zeminden yaklaşık 25 metre yükseklikten havadan halat üzerinde kayıyorsunuz, yani bu insanı ciddi şekilde heyecanlandıran bir görüntü. İnşallah gençlerimiz bu projeden mutlu olacaklar, onlara farklı bir proje sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Sivas'ta 30'a yakın farklı projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aydın, macera parkı projesinin de bunlardan birisi olduğunu da sözlerine ekledi.