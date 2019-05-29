Macera Park adrenalin merkezi oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, önemli cazibe merkezlerinden biri olan Boztepe'de bölge turizminin canlanması amacıyla hayata geçirilen 'Macera Park'ın adrenalin ve heyecan merkezi olacağını söyledi.

530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan yerli ve yabancı misafirlerin burada daha çok zaman geçirebilmesi ve çeşitli aktivitelerde bulunabilmesi için hayata geçirilen 'Macera Park' adrenalin tutkunlarına hizmet vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin hayata geçirilen ve geçirilecek yatırımlarla Türkiye'nin bilinen ve tanınan turizm ve cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Toplamda 11 dönümlük bir alan üzerine her yaş grubuna hitap edecek proje kapsamında zorluk derecesine göre kolay, orta, zor ve çok zor olmak üzere 4 adet ağaç arası oyun parkurları ve çocuk parkuru bulunacağını belirten Güler, "Pentatlon alanı, 11 metre yüksekliğinde dev salıncak, yürüyüş ve oturma alanları, atlama kulesi ve zipline hizmete girdi. Macera Park Projemiz sayesinde hem hepimizin bildiği özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımız ve turizmin istifadesine sunmuş olacağız. Buraya gelenler hem fiziki kabiliyetlerini test etmiş olacaklar hem de güzel vakit geçirmiş olacaklar. Böyle bir yerin Ordu'ya kazandırılması gerçekten mutluluk verici" diye konuştu.

İşte fiyat tarifesi

11 bin 204 m2'lik bir alanda uygulanan proje alanında yeşil, mavi ve kırmızı zorluk seviyesinde 3 adet macera parkuru, serbest düşüş, kader atlayışı, tırmanma duvarı, Zipline'ın bulunduğu etkinlik kulesi, dev salıncak, çocukların becerilerini geliştirebilecekleri gökkuşağı ve tavşan parkuru bulunuyor.

Her yaş grubuna göre farklı etkinliklerin bulunduğu Macera Park'ta fiyat tarifesi ise şu şekilde:

Yeşil-mavi-kırmızı parkurda 1 parkur 20 TL, 2 parkur 30 TL, 3 parkur 40 TL

2 etkinliğin birer kez kullanılabildiği etkinlik kulesi 30 TL

30 dakikalık kullanım için gökkuşağı parkuru 20 TL

Dev salıncak 20 TL - ORDU

Kaynak: İHA