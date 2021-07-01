Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı
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Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı

Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 300 kişilik öğrenci grubunu ağırlayan Macera Park, misafirlere doğanın huzur verici havasını ve zorlu parkurlarında yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşadılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı ziyaretçilerine kapılarını açtı. 24-30 Haziran tarihleri arasında lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan toplam 300 kişilik öğrenci grubunu misafir eden Macera Park'ta öğrenciler, doğanın huzur verici havasıyla vakit geçirdi. Öğrenciler kent ormanında öğretmenlerinin rehberliğinde 4 kilometrelik bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirirken Macera Park'ın parkurlarında yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşadılar. Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçlarıyla Macera Park'ta keyifli saatler geçiren öğrencilere yemek de ikram edildi. - SAKARYA

Macera Park 300 kişilik öğrenci grubunu ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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