Macera oyunu We Were Here Forever duyuruldu

We Were Here ortak macera serisinin son oyunu.

Total Mayhem Games, We Were Here ortak macera serisinin son oyunu We Were Here Forever'ı duyurdu. 2021'in 4. çeyreğinde PlayStation 5, Xbox Serisi ve PC ( üzerinden) dijital olarak piyasaya sürülecek.

We Were Here Forever'da iki oyuncu birlikte oynayarak Castle Rock'ı keşfedecek ve önüne çıkan bulmacaları çözmeye çalışacak.

We Were Here Forever Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros