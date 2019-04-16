Macera Bursa'da Başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen 'Maceraya Hazır mısın? etkinliği Hüdavendigar Kent Parkı'nda başladı. 17 İlçeden 1100 öğrencinin katılımıyla yapılan etkinlik 21 Nisan Pazar günü son bulacak.

Bu yıl 250 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedeflenen BOSE kapsamında gerçekleştirilen Maceraya Hazır mısın? etkinliği parkur yarışlarıyla başladı. Gelişme çağındaki çocukların, beceri, koordinasyon, sürat, çabukluk, iletişim kurma ve birlikte hareket etme gibi yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulacakları etkinliğe 17 ilçeden 6,7,8 ve 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 1100 çocuk katılacak. En iyi dereceyi elde eden öğrencilerin madalya ile ödüllendirileceği etkinlik 21 Nisan Cuma günü saat 11:30'da yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Kaynak: Bültenler