Macellan: Büyük Kâşif Filmi

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54

Macellan: Büyük Kaşif, 1519’da Seville’de başlayan ve 3 yıl sonra aynı yerde sonra eren macera dolu bir yolculuktan uyarlanıyor. 1519 yılında Kastilya Krallığı tarafından finanse edilen sefer ile Seville’den ayrılan 240 kişilik mürettebat ve 5 gemiden, yalnızı bir tanesi ölümün eşiğinde 18 deniz ile dönmeyi başarır. Bu seferin kahramanları keşif komutanı Portekizli Fernando de Magallanes ve Juan Sebastián Elcano olur. Bu tarihi olaydan esinlenilen filmde, bir denizci grubunun maceralarına odaklanılıyor. Bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkan ekip, yolculuk boyuncu türlü zorluklarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Ángel Alonso

Senaryo: José Antonio Vitoria, Garbiñe Losana

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo

Yapımcı Firma: Dibulitoon Studio

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İspanya

Orijinal Dili: İspanyolca, Baskça

Filmin Süresi: 90 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Macellan: Büyük Kâşif Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com