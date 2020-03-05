Macellan: Büyük Kâşif Filmi
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Macellan: Büyük Kaşif, 1519’da Seville’de başlayan ve 3 yıl sonra aynı yerde sonra eren macera dolu bir yolculuktan uyarlanıyor. 1519 yılında Kastilya Krallığı tarafından finanse edilen sefer ile Seville’den ayrılan 240 kişilik mürettebat ve 5 gemiden, yalnızı bir tanesi ölümün eşiğinde 18 deniz ile dönmeyi başarır. Bu seferin kahramanları keşif komutanı Portekizli Fernando de Magallanes ve Juan Sebastián Elcano olur. Bu tarihi olaydan esinlenilen filmde, bir denizci grubunun maceralarına odaklanılıyor. Bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkan ekip, yolculuk boyuncu türlü zorluklarla karşı karşıya kalır.
Yönetmen: Ángel Alonso
Senaryo: José Antonio Vitoria, Garbiñe Losana
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo
Yapımcı Firma: Dibulitoon Studio
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İspanya
Orijinal Dili: İspanyolca, Baskça
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com