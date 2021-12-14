Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler Spor
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Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, de Colo 21, Polonara 8Maccabi Playtika Tel Aviv: Wilbekin 14, Caloiaro 7,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, de Colo 21, Polonara 8

Maccabi Playtika Tel Aviv : Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 42-37

3. Periyot: 70-51

Beş faulle çıkan: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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