Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı var mı, neden
Yeni yılda THY Euroleague mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Normalde bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi de Maccabi Playtika - Alba Berlin maçı oldu. Fakat Maccabi Playtika - Alba Berlin maçı yapılan açıklama ile ertelenme kararı alındı. Peki, Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı yok mu, neden yok? İşte detaylar...
Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...
Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.
Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde yarın 12 Ocak Çarşamba saat 22:05 'de başlayacaktı.
ALBA Berlin-Panathinaikos
Anadolu Efes-FC Bayern Münih
Zalgiris Kaunas-Olympiakos
Real Madrid-UNICS Kazan
Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria
ASVEL-Monaco
Kızılyıldız-Fenerbahçe
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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