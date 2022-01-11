Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı var mı, neden - Haberler
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Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı var mı, neden

Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı yok mu, ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı var mı, neden
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Yeni yılda THY Euroleague mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Normalde bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi de Maccabi Playtika - Alba Berlin maçı oldu. Fakat Maccabi Playtika - Alba Berlin maçı yapılan açıklama ile ertelenme kararı alındı. Peki, Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı yok mu, neden yok? İşte detaylar...

Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Maccabi Playtika - Alba Berlin basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.

Maccabi Playtika - Alba Berlin THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde yarın 12 Ocak Çarşamba saat 22:05 'de başlayacaktı.

ALBA Berlin-Panathinaikos

Anadolu Efes-FC Bayern Münih

Zalgiris Kaunas-Olympiakos

Real Madrid-UNICS Kazan

Maccabi Tel Aviv-Baskonia Vitoria

ASVEL-Monaco

Kızılyıldız-Fenerbahçe

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