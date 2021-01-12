Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:05 'de Maccabi Fox - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Maccabi Fox - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maccabi Fox - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Maccabi Fox - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Maccabi Fox - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 22:05 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:05'de başlayacak.
MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.
MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv'da oynanacak.