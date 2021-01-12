Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

12.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:42
Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:05 'de Maccabi Fox - Olympiakos mücadelesi olacak. Peki Maccabi Fox - Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maccabi Fox - Olympiakos saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Maccabi Fox - Olympiakos basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Maccabi Fox - Olympiakos ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague basketbol maçı 12 Ocak Salı günü akşam saat 22:05 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:05'de başlayacak.

MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maccabi Fox - Olympiakos THY Euroleague maçı Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında yayınlanacaktır.

MACCABİ FOX - OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv'da oynanacak.

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