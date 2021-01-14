Maccabi Fox - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:05 'de Maccabi Fox - Baskonia mücadelesi olacak. Peki Maccabi Fox - Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maccabi Fox - Baskonia saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Maccabi Fox - Baskonia basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Maccabi Fox - Baskonia ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
MACCABİ FOX - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maccabi Fox - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı 14 Ocak Perşembe günü akşam saat 22:05 'de başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10:05'de başlayacak.
MACCABİ FOX - BASKONİA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maccabi Fox - Baskonia THY Euroleague maçı Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.
MACCABİ FOX - BASKONİA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv'da oynanacak.