Maccabi Fox - Baskonia THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:05 'de Maccabi Fox - Baskonia mücadelesi olacak. Peki Maccabi Fox - Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Maccabi Fox - Baskonia saat kaçta, ne zaman?