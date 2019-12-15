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Maccabi FOX, başantrenör Sfairopoulos ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi uzatıldı.

15.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:14
Maccabi FOX, başantrenör Sfairopoulos ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

'in Maccabi FOX Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sfairopoulos, 2014-2018 yıllarında ülkesinin Olympiakos ekibini çalıştırdıktan sonra Maccabi FOX'un başına geçmiş ve geçen sezon takımını İsrail liginde şampiyonluğa taşımıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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