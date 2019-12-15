Maccabi FOX, başantrenör Sfairopoulos ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı

15.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:14

İsrail'in Maccabi FOX Basketbol Takımı'nda başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Sfairopoulos ile 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sfairopoulos, 2014-2018 yıllarında ülkesinin Olympiakos ekibini çalıştırdıktan sonra Maccabi FOX'un başına geçmiş ve geçen sezon takımını İsrail liginde şampiyonluğa taşımıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 13 haftada 9 galibiyet elde eden Maccabi FOX, 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA