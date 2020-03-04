Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
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Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

04.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:40
Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Koronavirüs tehlikesi müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail 'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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