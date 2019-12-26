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Maccabi FOX: 99-79

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Carlos Peruga (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya)ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş BalbayMACCABI FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy...

26.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:56
Maccabi FOX: 99-79

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica (), Carlos Peruga (), Petri Mantyla ()

ANADOLU EFES: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş BalbayMACCABI FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Caloiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 151'İNCİ PERİYOT: 23-19İLK YARI: 48-413'ÜNCÜ PERİYOT: 80-58

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta maçında Anadolu Efes, kendi sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 99-79 mağlup ederek bu sezonki 13'üncü galibiyetini elde etti.

Rakibine 20 sayılık farkla mağlup olan Maccabi FOX ise 5'inci mağlubiyetini aldı.


Kaynak: DHA
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