MacBook ve iPhone Cihazlarda Google Kullanımı Kolaylaşıyor Üst düzey bir koruma sağlayan (2FA), MacBook ve iPhone cihazlarda Google kullanımı konusunda önemli bir zorluk yaşatıyordu.

Üst düzey bir koruma sağlayan (2FA), MacBook ve iPhone cihazlarda Google kullanımı konusunda önemli bir zorluk yaşatıyordu. Fakat hesaplarının güvenliği ile ilgili endişelenen kişiler için ciddi alternatifler arasında gösteriliyordu. Şimdi ise işler biraz daha değişecek gibi görünüyor.

En güvenli yöntemler arasında gösterilen 2FA anahtarı ile bir cihazı eşleştirdiğinizde, bu cihaz dışında herhangi bir şekilde hesabınıza erişemiyorsunuz. 2FA kullanarak Apple cihazlarda Google hesaplarına erişim sağlamak büyük sorunlara neden oluyordu. Özellikle de Smart Lock uygulamasının Apple cihazlar için 2FA güvenlik anahtarı oluşturmaması bütün problemlerin kaynağı olarak görülüyordu. Firma bununla ilgili önemli bir karar aldı.

Apple cihazları Google erişimini kolaylaştıracak

Geçen günlerde yapılan açıklamalarda, bütün Apple modellerinde iki aşamalı kimlik doğrulama anahtarının basit hale getirileceği söylendi. Yapılan açıklamayla birlikte Google; bu markanın cihazlarında Google hesaplarını çok daha rahat bir şekilde kullanmanın mümkün olduğunu ifade etmiş oldu.

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Apple'ın, bu tür kısıtlamalar getirmesi müşteri kaybına neden oluyordu. Tüm bunlara ek olarak, bu kadar basit işlerde bile sınırlayıcı tavırlar takınılması, firmanın güvenlik teknolojileri ile ilgili gelişimlerini büyük ölçüde engelliyordu. Firma eğer kısa bir süre içerisinde, 2FA güvenlik anahtarı konusuna önem veren ancak aynı zamanda kolaylık isteyen müşterilerini kaybedebilir.

Google, bu tür konularla ilgili kolaylık sağlamış olsa bile yine de Apple cephesinin ne yapacağı çok önemli. Eğer iPhone ve MacBook gibi cihazlarda kullanım kolaylığı sağlanmazsa özellikle Apple bundan zarar görebilir. Peki siz Apple ve Google şirketlerinin güvenlik politikalarını nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.