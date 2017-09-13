Macbook Pro'ya Güçlü Rakip!

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni laptop'u mi Notebook Pro'yu geçtiğimiz günlerde tanıttı. Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, yeni laptop'u tanıtırken şunları söyledi: "Yüksek değere sahip, iyi ve hesaplı ürünler sağlamaya çalışıyoruz, kulağa basit geliyor ama yapması zor."



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Mi Notebook Pro, Intel'in 8'inci nesil i7 işlemcilerini kullanan ilk notebook'lardan ve bunun önceki nesilden %40 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Buna ek olarak 15 inç ekranı olan notebook'un 16GB'ye kadar çift kanallı RAM'i ve 1TB SSD'ye kadar depolama alanı var, grafik kartı olaraksa GeForce MX150 ile geliyor.



Lei Jun'a göre mi Notebook, özel bir soğutma sistemine sahip. Simetrik olarak dağıtılmış çift fan ve geniş bir ısı borusu ile, hava akışı ikiye katlanıyor. Lei Jun şöyle diyor: "Isının eşit şekilde dağıtılması ve korunması için, özel bir soğutma sistemi geliştirdik."







Tasarım olarak, mi Notebook Pro temiz, bir tasarıma sahip ve karanlık bir gri tonuyla geliyor, bu da en son MacBook Pro'ya oldukça benziyor.



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Mi Notebook Pro'nun diğer bazı özellikleri arasında trackpad'in sağ üst köşesine entegre parmak izi sensörü, ekran için Corning Gorilla Glass 3 koruması ve 6,25 mm'lik çok ince kenarları var. Bağlantı olarak mi Notebook Pro, bir SD kart yuvasına, iki USB Type-C port'una, bir HDMI girişine ve bir kulaklık girişine sahip.



Mi Notebook'un Çin'deki fiyatı 6999 RNB, yaklaşık 70,000 INR. (3700 Türk Lirası) olacak. Yılın sonuna doğru piyasada olması bekleniyor...





















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