Macarların izleri Beyoğlu'nda kalıcı hale geliyor

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan farklı milletlerin buluştuğu semtlerden birisi olan Beyoğlu'nda, tarihi birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarına devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan farklı milletlerin buluştuğu semtlerden birisi olan Beyoğlu'nda, tarihi birikimin korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarına devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi ve Macar Kültür Merkezi, Beyoğlu semtinde yaşamış Macarların izlerini hatırlatmak adına Macar kurumlarının bulunduğu noktalara birer anı plaketi yerleştirdi.

İstanbul Macar Bilim Enstitüsü ve Hotel de Pesth gibi önemli tarihi mekanları kapsayan çalışmanın açılış töreni, Macaristan için önemi bulunan Uluslararası Tuna Günü'nde gerçekleştirilecek.

Açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Macaristan Başkonsolosu László Keller ve Macar Kültür Merkezi Müdürü Dr. Gábor Fodor katılacak.

'BEYOĞLU TARİH, KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ OLAN BİR SEMTTİR'

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Beyoğlu tarih boyunca farklı inanç, kültür, medeniyet ve milletlere ev sahipliği yapmıştır. Beyoğlu tarih, kültür ve sanatın merkezi olan bir semttir. Beyoğlu farklı inançların özgürce bir arada yaşadığı mekanın adıdır. Türk-Macar ilişkileri için önemli bir mekanda tarihe bir not düşüyoruz. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu hepimiz biliyoruz. Millet coğrafya mekan bir hafızadır. Mekanın yaşanmışlıklarını geçmişten geleceğe bir köprü kurmak istedik. Bu plaketi buraya asmak suretiyle de buradan geçen insanlar geçişte buranın tarihi hakkında bilgi sahibi olabilsin istedik. İki ülke halklarının birbirini daha iyi tanımasına vesile olacağız. Beyoğlu'nun tarihi zenginliğini muhafaza ediyoruz. Macaristan ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesini umut ediyorum' dedi.

'İSTANBUL'DAKİ MACARİSTAN İZLERİNİ BULMAK GÜZEL BİR FİKİRDİ'

Programda konuşan Macaristan Başkonsolosu László Keller, 'Macar Kültür Merkezi'nde çalışan meslektaşlarımın oluşturduğu güzel bir fikirdi. Türkiye ve İstanbul'daki Macaristan izlerini bulmak güzel bir fikirdi. Bu eşsiz belediyede iki yerde Macaristan'a ait izler bulduk. Macaristan izlerini bulduğumuz mekanlar eski Pesth Oteli ve İlk Macar Bilim Enstitüsü'nün binası oldu. Bu konuda Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu güzel iş birliğine gelecekte de devam edebiliriz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı