Macaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdı
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Macaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdı

Macaristan yaklaşık 10 yıl sonra faizleri artırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Merkez Bankası (MNB) politika faizini yaklaşık 10 yılın ardından artırma kararı aldı.

Macaristan Merkez Bankası (MNB) politika faizini yaklaşık 10 yılın ardından artırma kararı aldı.

MNB tarafından yapılan açıklamada, yüzde 0,60 olan politika faizi, alınan 30 baz puanlık artış kararıyla yüzde 0,90'a yükseldi.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan MNB Başkanı György Matolcsy, faiz kararının oy birliği ile alındığını ve enflasyon sürdürülebilir bir aralığa düşene kadar faiz oranlarının artırılacağını açıkladı.

MNB, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2, 2022'de 5,5 ve 2023'te ise yüzde 35 büyüyeceğini öngörüyor.

MNB en son 2011 aralık ayında faizleri artırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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