Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesini veto için ortak deklarasyon
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Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesini veto için ortak deklarasyon

26.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:51
Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesini veto için ortak deklarasyon

Macaristan ve Polonya, imzaladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 bütçesini veto edeceklerini duyurdu.

Macaristan ve Polonya, imzaladıkları ortak deklarasyonla Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 bütçesini veto edeceklerini duyurdu. İki ülkenin başbakanları, iki ülkeden birinin çıkarlarına uygun olmayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile Budapeşte'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. İki başbakan gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Macaristan ve Polonya'nın çıkarları gereği AB'nin 2021-2027 bütçesini veto etme kararı aldıklarını açıkladı. Ev sahibi Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüşmesinde AB bütçesinin hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması hususunda Polonya'nın tutumunu dinlediğini, iki ülke olarak ulusal egemenliklerini nasıl muhafaza edebilecekleri üzerine konuştuklarını aktardı. Temel çıkarlarının ihlal edildiğine hükmetmeleri durumunda vetonun en doğal hakları olduğunu belirten Orban, AB bütçesinin hukukun üstünlüğü ile koşullandırılmasının Macaristan'ın çıkarına aykırı olduğunu, vatanseverlik gereği veto hakkını kullanacağını söyledi. Polonya Başbakanı Morawiecki ile birlikte bu hususta ortak deklarasyon hazırladıklarını ifade eden Orban, "Macaristan, Polonya için kabul edilebilir olmayan hiçbir öneriyi kabul etmeyecektir" dedi.

"AB'NİN GELECEĞİ TEHLİKEYE ATILIYOR"

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Macaristan Başbakanı Orban'ın ardından söz alan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise geçtiğimiz Temmuz ayında oluşturulan bütçenin tüm Avrupa'nın başarısı olduğunu, ancak bugün karşı karşıya kaldıkları bütçenin hukukun üstünlüğüne bağlanması koşulunun Avrupa'nın bütünlüğü için son derece tehlikeli olduğunu söyledi. Morawiecki, "Hukukun üstünlüğü ile salgının yol açtığı krizle başa çıkma konularını birbiriyle bağdaştırmamız mümkün değil. Politik konuları ekonomik krizle bağdaştırmak sorumlu bir davranış değil, Brüksel ikisini bir arada halledeyim istedi. Ancak bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum AB'nin geleceğini tehlikeye atıyor. Bugün Macaristan ve Polonya saldırı altında, yarın da başka AB ülkeleri saldırıya uğrayabilir" dedi.

Vetonun yasal hakları olduğunu hatırlatan Morawiecki, kendilerine son günlerde dayatılan kötü dinamiği değiştirmek için AB bütçesini veto etmede tereddüt etmeyeceklerini söyledi. Morawiecki, Macaristan Başbakanı Orban ile imzaladıkları ortak deklarasyonla iki ülkenin egemenliklerinin yanı sıra AB anlaşmalarının ruhunu, AB'nin bütünlüğünü korumak için de çaba gösterdiklerini belirtti.

Macaristan ve Polonya, 16 Kasım'da Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde görüşülen AB 2021-2027 bütçesi ile ekonomik kurtarma programını AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanması nedeniyle veto etmişti.

(Ebru Orhan/İHA)

Macaristan ve Polonya'dan AB bütçesini veto için ortak deklarasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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