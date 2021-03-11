Macaristan ve Polonya, AB'deki "hukukun üstünlüğü" mekanizmasını AB Adalet Divanına taşıdı
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Macaristan ve Polonya, AB'deki "hukukun üstünlüğü" mekanizmasını AB Adalet Divanına taşıdı

11.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:56
Macaristan ve Polonya, AB'deki

Macaristan ve Polonya, Avrupa Birliği (AB) fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasını AB Adalet Divanına taşıdı.

Macaristan ve Polonya, Avrupa Birliği (AB) fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasını AB Adalet Divanına taşıdı.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin bu düşünceye ilk ortaya atıldığı 2018'den beri karşı çıktığını söyledi.

Polonya'nın konuya ilişkin kaygılarının Macaristan'la paylaşıldığını aktaran Müller, bu ülkenin de Polonya'dan bağımsız olarak Avrupa Adalet Divanına başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Müller, AB'nin "hukukun üstünlüğü" mekanizmasını veya ilgili ilkeleri tanımlama yetkisine sahip olmadığını da söyledi.

Söz konusu düzenlemenin üye devletlerin yetkilerine müdahale ve AB yasalarını ihlal ettiği inancında olduklarını savunan Müller, "AB bütçe fonlarının ödemeleri, yalnızca yasadan açıkça türetilen nesnel ve somut koşulların karşılanmasına bağlı olmalıdır." diye konuştu.

Müller, "Üye devletlerin hukukun üstünlüğüne ilişkin görevleri yasada net bir şekilde tanımlanmadığı için, bu ilkelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi AB fonlarının ödenmesi için bir kriter oluşturmamalıdır." görüşünü paylaştı.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk güvenliğini ciddi şekilde ihlal eden AB mevzuatının yürürlükte kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle geçen yıl söz verdiğimiz gibi Polonya ile birlikte dün koşulluluk yönetmeliğine itiraz etmek için AB Adalet Divanına başvurduk." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Polonya AB bütçesi ve kurtarma programını veto etmişti

AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan, AB'nin 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketini veto etmişti.

AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar arasında müzakereler yürütmüş ve 10 Aralık 2020'de düzenlenen AB Liderler Zirvesinde anlaşma sağlanmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban varılan anlaşma sonrası düzenledikleri basın toplantısında, her iki ülkenin, AB Adalet Divanından hukukun üstünlüğü mekanizmasının AB sözleşmelerine uyumlu olup olmadığıyla ilgili görüş talep edeceğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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