Macaristan ve Brezilya göç konusunda birlikte hareket edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin ve Brezilya'nın uluslararası platformlarda göç konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Başbakan Orban, Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin ve Brezilya'nın küresel problemlere karşı benzer bakış açısına sahip olduğunu belirten Orban, "Göç, baskıya uğrayan Hristiyanlara destek verilmesi, ailelere yönelik saldırıların önlenmesi, serbest ticarete bağlılık ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi gibi konularda iki ülke benzer bakış açısına sahip." dedi.

Uluslararası örgütlerin göçü pozitif bir olgu olarak kabul ettirmek istediğini kaydeden Orban, ülkesinin ve Brezilya'nın uluslararası platformlarda bu konuda iş birliği yapacağını söyledi.

İki ülkenin aile konusunda da benzer tutum sergilediğini belirten Orban, "Macar anayasası açık, baba erkek, anne kadın ve aileyi bir erkek ve kadın oluşturur. Bunun göreceli hale getirilmemesi için her alanda her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Macaristan'ın savunma sanayisi geliştirme programında Brezilya'nın da yer aldığına işaret eden Orban, ülkesinin Brezilya'dan iki askeri nakliye uçağı satın aldığını ve bu alanda da iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirileceğini ifade etti.

Jair Bolsonaro da görüşmelerde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin de görüşüldüğünü ve savaşın hiç kimsenin çıkarına olmadığı konusunda mutabık kalındığını aktardı.