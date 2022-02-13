Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı - Haberler
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Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Macaristan, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Macaristan, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilimin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya seyahatlerini erteleme tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara, Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim nedeniyle zorunlu olmadıkça Ukrayna'ya seyahat etmemeleri ve planlanan seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen Ukrayna'ya seyahat eden veya orada kalmaya karar veren vatandaşlara, güvenlik durumu nedeniyle konsolosluğun yardım sağlayamayabileceği kaydedildi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Ticaret, Rusya, Güncel, Haberler

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