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Macaristan, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Peter, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Peter, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini açıkladı.

Szijjarto, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın komşusu Ukrayna'da diplomatik girişimlere rağmen en kötü senaryo olan savaşın başlamasına engel olunamadığını söyledi.

Macaristan'ın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini sürdürdüğünü kaydeden Szijjarto, ülkesinin, müttefikleriyle koordineli şekilde hareket edeceğini belirtti.

Szijjarto, Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerine devam ettiği, Ukrayna'daki Macar azınlığın yaşadığı bölgede ise halihazırda herhangi bir hareket gözlenmediğini aktardı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ukrayna, Ticaret, Rusya, Güncel, Haberler

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