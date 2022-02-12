Macaristan, Ukrayna'nın bağımsızlığına desteğini sürdürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkesine yüzbinlerce, milyonlarca mültecinin gelebileceğini söyledi.

Budapeşte'de düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Orban, 1990'lı yıllarda Balkanlardan on binlerce kişinin Macaristan'a geldiğini, o dönemde bununla bile baş etmekte zorlandıklarını, muhtemel bir savaş durumunda Ukrayna'dan çok daha fazla mültecinin geleceğini belirtti.

Orban, "Savaş engellenmeli bu sadece insanlık adına değil, aynı zamanda Macaristan için de önemli. Olası bir savaş durumunda yüzbinlerce, hatta milyonlarca mülteci Ukrayna'dan Macaristan'a gelebilir ve bu da Macaristan'ın siyasi ve ekonomik durumunu temelden değiştirir." diye konuştu.

Ülkesinin barış için çalıştığını ifade eden Orban, bunun yanında ülkedeki yetkili kurumların olası bir savaş durumuna yönelik senaryo ve eylem planı yaptığını da söyledi.

Ülkesinin güvenliğinin sağlanması için Macaristan ile Rusya ile arasında her zaman yeterli genişlik ve derinlikte bir alanın olması gerektiğini vurgulayan Orban, bu yüzden de Ukrayna'nın bağımsızlığının Macaristan'ın çıkarına olduğunu kaydetti.

Macar hükümetinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı ambargonun yanlış olduğunu düşündüğünü aktaran Orban, AB'nin Moskova ile ekonomik iş birliği yapmadığı sürece "zayıf" olmaya devam edeceğini ve bundan da Çin'in büyük fırsat elde edeceğini savundu.