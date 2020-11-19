Macaristan Türkiye özeti ve golleri! UEFA Uluslar Ligi C grubu takımları ve sıralaması!

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaştı. B Ligi 3'üncü gruptaki son maçında Macaristan'a konuk olan Milliler, sahadan 2 - 0'lık yenilgi ile ayrıldı. İşte, Macaristan Türkiye özeti ve golleri!

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşan A Milli takımımız sahadan 2-0 mağlup ayrılıd. Bu sonuçla grubunu 6 puanla son sırada tamamlayan Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü. İşte, UEFA Uluslar Ligi C grubu takımları ve sıralaması! Macaristan Türkiye özeti ve golleri!

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI DETAYLARI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Budapeşte'de Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanan son karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya ile oynadığı grup maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Cengiz Ünder cezalı olması, Zeki Çelik de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kaan Ayhan ve Okay Yokuşlu ise yedekler arasında forma bekledi.

Deneyimli teknik adam, bu dört ismin yerine Ozan Kabak, Nazım Sangare, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

İLK 11'LER

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic.

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan, Hakan, Kenan, Cenk.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma. hakem Ivan Kruzliak'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Milli Takım'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kaleci Dibuzs'ta kaldı.

Dakika 21: Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında yükselen ve kafa vurmayı deneyen Kenan, öncesinde ofsayta yakalandı.

Dakika 27: Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Dibusz'da kaldı.

Dakika 40: Caner'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına ceza sahasında Ozan gelişine vurmayı denedi ama ıska geçti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 57: Macaristan, David Siger ile 1-0 öne geçti.

Dakika 78: Deniz Türüç'ün sağ kanattan son çizgiye inip içeri çevirdiği topu kaleci Dibusz çeldi.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇ SONUCU

Maç 2 - 0 Macaristan'ın galibiyeti ile sonlandı.

A Milli Takım, B grubunu sonuncu tamamlayarak C ligine düştü.

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