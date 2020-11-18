Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Macaristan - Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye muhtemel 11'i
Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Macaristan - Türkiye maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan - Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde önem taşıyan maçta Macaristan - Türkiye maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Macaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, hakemi kim? Macaristan - Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan - Türkiye, UEFA Uluslar Ligi maçı 18 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 22:45.
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye maçı, UEFA Uluslar Ligi maçı , TRT 1, kanalından yayınlanacak.
Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Siger, Holender, Kalmar, Gyurcso, Nikolic
Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz