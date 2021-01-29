Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
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Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

29.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:03
Macaristan, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkedeki yetkili kurumun, Çin ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya onay verdiğini bildirdi.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, ülkedeki yetkili kurumun, Çin ilaç şirketi Sinopharm'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıya onay verdiğini bildirdi.

Müller, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Eczacılık ve Gıda Bilimi Enstitüsünün (OGYEI) Sinopharm şirketinin Kovid-19 aşısının kullanımını onayladığını söyledi.

Macaristan'da daha önce Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik V aşılarının onay aldığını hatırlatan Müller, Sinopharm'ın da onay almasıyla aşı seçeneklerinin arttığını belirtti.

Son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi

Başbakan Viktor Orban da yaptığı açıklamada, ülkesinin yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, Çin aşısına güvendiğini ve bundan dolayı bu aşıyı bekleyeceğini söylemişti.

Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla 187 bin 508 kişiye aşı uygulandı.

Son 24 saatte 1459 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 364 bin 909'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artışla 12 bin 374'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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