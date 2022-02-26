Macaristan, Rusya'ya yönelik yaptırımları bloke ettiği iddialarını yalanladı - Haberler

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Macaristan, Rusya'ya yönelik yaptırımları bloke ettiği iddialarını yalanladı

AA, Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan, Rusya'ya yönelik yaptırımları bloke ettiği iddialarını yalanladı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımları bloke ettiği şeklindeki iddiaları yalanladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımları bloke ettiği şeklindeki iddiaları yalanladı.

Bakan Szijjarto, yaptığı açıklamada, uluslararası medyada Macaristan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları bloke ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ülkesinin, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını bloke ettiği şeklindeki haberleri yalanlayan Szijjarto, "Macaristan, hiçbir zaman, bir yaptırım tasarısına bile karşı yorum yapmadı, bloke etmedi ve bloke de etmiyor." ifadesini kullandı.

Szijjarto ayrıca Rus ve Ukraynalı yetkililerin Budapeşte'de görüşmeleri için girişimde bulunduklarını kaydetti.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Macaristan, Ticaret, Rusya, Güncel, Haberler

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