Macaristan, Rus aşısının incelenmesi konusunda Slovakya'ya destek sağlayacak
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Macaristan, Rus aşısının incelenmesi konusunda Slovakya'ya destek sağlayacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Macaristan, Rus aşısının incelenmesi konusunda Slovakya'ya destek sağlayacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Slovakya'ya, Rusya tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının incelenmesi konusunda destek sağlayacağını söyledi.

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Slovakya'ya, Rusya tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının incelenmesi konusunda destek sağlayacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakan Yardımcısı Igor Matovic ile görüştüğünü ve Slovakya'nın Rusya'dan daha önce aldığı Sputnik V aşısı konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Szijjarto, "Slovakya, Macaristan'dan, Rusya'dan gelen aşının incelenmesi konusunda yardım talep etti. Macaristan da bu talebe olumlu cevap verdi çünkü bu konuda elimizde gerekli donanım ve uluslararası alanda akredite laboratuvarımız var." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin komşu Slovakya'ya memnuniyetle yardım sağlayacağını belirten Szijjarto, Macaristan'ın daha önce de Slovakya'ya yardım amacıyla 197 sağlık çalışanını yolladığını hatırlattı.

Slovakya ile Rusya arasında aşı gerginliği yaşanmıştı

Slovakya Ulusal İlaç Kurumu, Rusya'dan ilk kısmı geçen martta alınan Sputnik V aşısına ilişkin üretici firmanın gerekli bilgileri paylaşmadığını, bu nedenle aşının kullanımına yönelik onay sürecinin geciktiğini açıklamıştı.

Slovakya Ulusal İlaç Kurumu, Rusya'nın Avrupa İlaç Ajansına (EMA) gönderdiği aşı örnekleriyle kendilerine gönderilen aşıların farklı olduğunu ileri sürmüştü.

Slovakya'nın eski Başbakanı ve yeni Maliye Bakanı Igor Matovic, dün Rusya'ya yaptığı ziyarette kendisine, Rusya'nın aşıların iade edilmesini istediğini ve anlaşmanın da feshedileceğinin söylendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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