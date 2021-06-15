Macaristan - Portekiz maçının hakemi kimdir? Yardımcı hakemler ve VAR hakemi kim? Maçı Cüneyt Çakır mı yönetiyor?
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Macaristan - Portekiz maçının hakemi kimdir? Yardımcı hakemler ve VAR hakemi kim? Maçı Cüneyt Çakır mı yönetiyor?

Macaristan - Portekiz maçının hakemi kimdir? Yardımcı hakemler ve VAR hakemi kim? Maçı Cüneyt Çakır mı yönetiyor?
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15 Haziran Salı günü bugün başlayacak olan Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri kimler merak edildi. Macaristan - Portekiz maçının 4. hakemi ve VAR hakemi kimdir? Macaristan - Portekiz maçının tüm hakemlerinin isimleri haberimizde...

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

MACARİSTAN-PORTEKİZ MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile Portekiz arasında 15 Haziran Salı günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sandro Schrer (İsviçre) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Paolo Valeri (İtalya) AVAR, Filippo Meli (İtalya) AVAR ve Pawel Gil (Polonya) AVAR olarak görev yapacak.

MAÇIN ORTA HAKEMİ KİMDİR?

Maçın orta hakemi Cüneyt Çakır olacak. Maçın diğer hakemleri aşağıdaki gibidir.

Yardımcı hakemler şu şekilde:

  • - Bahattin Duran
  • - Tarık Ongun

Maçın 4. hakemi:

  • Sandro Schrer (İsviçre)

Maçın VAR hakemleri:

  • Massimiliano Irrati (İtalya) VAR,
  • Paolo Valeri (İtalya) AVAR,
  • Filippo Meli (İtalya) AVAR
  • Pawel Gil (Polonya) AVAR
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Macaristan - Portekiz maçının hakemi kimdir? Yardımcı hakemler ve VAR hakemi kim? Maçı Cüneyt Çakır mı yönetiyor? - Haberler
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