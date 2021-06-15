Macaristan - Portekiz maçının hakemi kimdir? Yardımcı hakemler ve VAR hakemi kim? Maçı Cüneyt Çakır mı yönetiyor?

15 Haziran Salı günü bugün başlayacak olan Macaristan-Portekiz maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri kimler merak edildi. Macaristan - Portekiz maçının 4. hakemi ve VAR hakemi kimdir? Macaristan - Portekiz maçının tüm hakemlerinin isimleri haberimizde...