Macaristan – Portekiz maçı canlı izle! TRT1 canlı izle! Macaristan – Portekiz EURO 2020 canlı izle!
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ve Portekiz karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmaktadır. Peki, Macaristan – Portekiz maçı canlı izle! TRT1 canlı izle! Macaristan – Portekiz EURO 2020 canlı izle! Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!
UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ve Portekiz karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmaktadır. Peki, Macaristan – Portekiz maçı canlı izle! TRT1 canlı izle! Macaristan – Portekiz EURO 2020 canlı izle! Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE!
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai
Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
Macaristan ve Portekiz'in karşı karşıya geleceği F Grubu ilk maçı 15 Haziran Salı günü Ferenc PuskásStadında oynanacak.
MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hakemimiz Cüneyt Çakır'ın, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte yöneteceği Macaristan - Portekiz EURO 2020 F Grubu ilk maçı Türkiye saatiyle 19:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.