Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor
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Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor

Macaristan düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini sataın alarak kamulaştırdı.

15.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:41
Macaristan nüfusu arttırmak için doğum kliniklerini kamulaştırıyor

düşüşe geçen nüfusunu arttırmak için çocuk sahibi olmak isteyen ama olamayan vatandaşlarının sağlık masraflarını karşılama kararı aldı. Macaristan devleti bu amaçla altı özel doğum kliniğini satın alarak kamulaştırdı. Satın alınan klinikler çocuk sahibi olmak için tedavi görecek kadın ya da erkeklere ücretsiz hizmet verecek.


Macaristan hükümetinin bu türdeki yeni fonlamalarına bağlı olarak 2022'de 4 bin bebek doğması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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