Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi

02.03.2021 23:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:08
Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi.

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İlke Özyüksel'in Laser Run'da 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdiği ve gümüş madalya kazandığı şampiyonanın son gününde, erkekler finalinde Buğra Ünal yarıştı.

Milli sporcu, finalde 1448 puan toplayarak yarışı 19. sırada tamamladı.

Başkent Budapeşte'deki 20 ülkeden 74 erkek 57 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda İlke Özyüksel, İpek Akşin, Sesim Alpuğan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Buğra Ünal, Arda Selçuk ve Canberk Hulusi Ekin temsil etti.

Şampiyonanın kadınlar finali, dün yapıldı. Toplam 36 kadın sporcunun yarıştığı kadınlar finalinde Türkiye'yi İlke Özyüksel ve Sesim Alpuğan temsil etti. Kadınlar kategorisi finalinde Macaristanlı sporcu Michelle Gulyas 1402 puanla altın madalya alırken; İlke Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. Milli sporcu, aynı zamanda Laser Run'da 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Şampiyonada Fransız sporcu Marie Oteiza, kadınlar kategorisinde 1399 puanla üçüncü oldu. Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31'inci sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 23:09:36. #1.16#
title