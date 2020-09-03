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Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı, Sivas'a geldi.

Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
03.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:18

Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı, Sivas'a geldi.
Macaristan Milli Takımı'nı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçaktan inen futbolcuların ve teknik heyeyin sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Daha sonra otobüse binen Macaristan Milli Takımı, maçın son hazırlıklarını tamamlamak üzere Yeni 4 Eylül Stadyumu'na hareket etti.

- Takımı

Kaynak: DHA

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