Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Rossi, Szalai ile ilgili konuştu Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Rossi, Szalai ile ilgili konuştu Açıklaması

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Rossi, Szalai ile ilgili konuştu Açıklaması

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'de oynayan Macar defans oyuncusu Attila Szalai'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe'de oynayan Macar defans oyuncusu Attila Szalai'nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.

Macaristan'ı çalıştıran 57 yaşındaki İtalyan teknik adam, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Torino şubesince düzenlenen bir ödül töreni etkinliği sonrasında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Calciomercato isimli internet sitesinde yer alan habere göre Rossi, Macaristan takımında İtalyan futbolunda oynayabilecek oyuncu olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, doğrudan bir isim vermenin zor olduğunu belirtse de Szalayi'ye dikkati çekerek, "Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Attila Szalai'nin, Chelsea'ye gitmek üzere olduğunu düşünüyorum. Birçok takım tarafından izlendi o. Özellikle önemli İspanyol takımları izledi. Şimdi Chelsea ile bu transferi yapmışa benziyor. O, İtalyan futbolu için de iyi bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.

Szalai'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Tarihin en pahalısı

Szalai'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Tarihin en pahalısı

 Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti

Milli Takım'ın hocası bombayı patlattı! Attila Szalai transferi bitti

 Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title