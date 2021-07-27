Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı

Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Macaristan Merkez Bankası (MNB), politika faizini 30 baz puan artırma kararı aldı.

Macaristan Merkez Bankası (MNB), politika faizini 30 baz puan artırma kararı aldı.

MNB tarafından yapılan açıklamada, yüzde 0,90 olan politika faizinin, 30 baz puanlık artışla yüzde 1,20'ye yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu artışın tek sefere mahsus olmadığı, enflasyonun MNB tarafından belirlenen hedefe ulaşıncaya kadar faiz artırımının devam edeceği belirtildi.

MNB, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2, 2022'de 5,5 ve 2023'te ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyor.

MNB, faizleri yaklaşık 10 yılın ardından ilk defa geçen ay artırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Muslera Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:46:41. #1.14#

title