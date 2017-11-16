Macaristan Meclis Başkanı Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver'i başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.



Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ve beraberindeki heyeti bugün kabul etti. Kabulde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Sisi'nin görüşmede ayrıca Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Visegrad ülkeleri ile de farklı alanlarda ilişkileri geliştirme konusuna önem verdiklerini dile getirdiği ifade edildi.



Macaristan Meclis Başkanı Köver'in ise karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine olumlu katkı sağladığını vurguladığı kaydedildi.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen Temmuz ayında Macaristan'a resmi ziyarette bulunmuştu.