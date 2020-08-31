Macaristan maçına Portekizli hakem
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
31.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:30
UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak müsabakada Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek.
Kaynak: DHA